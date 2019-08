Gabriela Correa (l.) und Pamela Troya sind das erste gleichgeschlechtliche Paar, das in Quito geheiratet hat. Foto: dpa/Dolores Ochoa

Quito. Genau vor sechs Jahren war dem Paar in dem Standesamt die Trauung untersagt worden: Am Montag haben die lesbische Menschenrechtsaktivistin Pamela Troya und Gabriela Correa in Quito geheiratet.