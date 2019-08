Drei deutsche Bergsteiger stürzen in der Schweiz in den Tod MEC öffnen

Blick auf den Dent Blanche. Zwei deutsche Alpinisten sind an dem knapp 4357 Meter hohen Berg in den Tod gestürzt. Foto: Kantonspolizei Wallis/Keystone

Bern. Bei Bergtouren sind am Wochenende gleich drei deutsche Alpinisten in der Schweiz getötet worden. In einem Fall löste sich der Fels, auf dem eine 30-Jährige stand.