Eine Frau geht bei Regen mit ihrem Hund am Hintersee in Ramsau Bei Berchtesgaden spazieren. Foto: Lino Mirgeler

Offenbach. Mal Sonne, mal Schauer, ab und zu Gewitter - das Wetter bleibt in den kommenden Tagen in Deutschland wechselhaft. Mit Temperaturen im 20er-Bereich wird es tagsüber angenehm warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.