Dortmund. Zum Abschluss der Fridays-for-Future-Tagung in Dortmund riefen die Teilnehmer die Bevölkerung auf, sich an einer Klimaschutz-Demonstration am 20. September zu beteiligen.

Vertreter der Fridays-for-Future-Bewegung haben zum Abschluss ihrer Tagung in Dortmund die Bevölkerung aufgerufen, sich am 20. September an Klimaschutz-Demonstrationen zu beteiligen. "Wir rufen alle Generationen auf, auf die Straße zu gehen, weil die junge Generation nicht alleine das Klima retten kann und sollte", sagte Carla Reemtsma (21) vom Organisationsteam des Sommerkongresses am Sonntag. Erwachsene und Jugendliche müssten mobilisiert werden, sagte Mitorganisator Jakob Blasel (18). "Weil wir alle brauchen, wenn wir Klimapolitik nachhaltig verändern wollen", so Blasel weiter.

Brauchen "vernünftige Maßnahmen"

Am 20. September will das Klimakabinett der Bundesregierung ein Paket mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen beschließen. "Wir werden an dem Tag streiken, um den Druck aufrechtzuerhalten, dass wir da vernünftige Maßnahmen brauchen", sagte Reemtsma weiter. An dem ersten bundesweiten Treffen der Klimaschutz-Bewegung hatten nach Angaben der Veranstalter seit Mittwoch insgesamt rund 1700 Menschen teilgenommen. Insgesamt standen rund 200 Workshops, Podiumsgespräche und Arbeitsgruppen auf dem Programm.