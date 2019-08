Dayton. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es vor beziehungsweise in einer Bar im Bundesstaat Ohio zu einer Schießerei.

Nachdem am Samstag ein Mann im Bundestaat Texas 20 Menschen während einer Schießerei getötet hatte, ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch im Bundesstaat Ohio eine tödliche Schießerei. Die Polizei berichtet von zehn Toten, darunter auch der Täter, sowie von mindestens 27 Verletzten.

Zu den Motiven des Schützen in Dayton (rund 140.000 Einwohner) sowie dessen Identität konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt. Der Mann habe mit einer Langwaffe geschossen, sagte der leitende Polizeibeamte Matt Carper.



Täter soll Schutzweste getragen haben

Nach Angaben von Bürgermeisterin Nan Whaley trug der Täter dunkle, schusssichere Schutzkleidung. Er habe eine Waffe mit vielen zusätzlichen Patronenmagazinen benutzt. Es sehe danach aus, dass er alleine gehandelt habe, sagte Whaley.

Der Polizist Carper erklärte, das schnelle Eingreifen der Polizei habe Schlimmeres verhindert. "Wir hatten Beamte in der unmittelbaren Umgebung, als die Schüsse fielen. Wir konnten reagieren und das Ganze schnell beenden." Oregon District, das Ausgehviertel in Dayton, wo die Schüsse fielen, gelte eigentlich als sicher.

Der TV-Sender "WHIO" zitiert einen Augenzeugen, der sich zur Tatzeit vor der Bar "Ned Peppers" befand. Der Schütze hätte versucht, in die Bar zu gelangen. Als ihm der Zutritt verweigert wurde, eröffnete der Schütze das Feuer.



Mehrere Augenzeugen und Medien veröffentlichen Fotos und Videos vom Tatort:

Daytons Bürgermeisterin Nan Whaley sprach von einem "furchtbar traurigen Tag für unsere Stadt". "Als Bürgermeister ist das ein Tag, vor dem wir uns alle fürchten", sagte Whaley bei einer live im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz am Sonntag.



Trump schweigt zum Thema Waffenregulierung

US-Präsident Donald Trump lobte die Arbeit der Sicherheitsbehörden bei beiden Taten. "Die Strafverfolgung war in beiden Fällen sehr schnell", schrieb er am Sonntag auf Twitter. In einer weiteren Nachricht fügte er hinzu: "Gott segne die Menschen in El Paso, Texas. Gott segne die Menschen in Dayton, Ohio."

Kritiker werfen Trump vor, mit seinen Äußerungen Rassismus zu befeuern. Zuletzt sah er sich wegen persönlicher Angriffe auf einen schwarzen Abgeordneten der Demokraten Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Regelmäßig greift der republikanische Präsident auch Migranten aus Lateinamerika an, die auf illegalem Wege in die USA kommen wollen.

In den USA kommt es immer wieder vor, dass in Einkaufszentren, an anderen öffentlichen Orten oder auch in Schulen Menschen durch Schüsse getötet werden. Bemühungen für schärfere Waffengesetze laufen seit Jahren ins Leere – vor allem, weil Trumps Republikaner dagegen sind. Die mächtige Waffenlobbyorganisation NRA bekämpft vehement jeden Versuch, Waffenbesitz stärker zu regulieren. Auch Trump ist dezidiert gegen eine Einschränkung des Rechts auf Waffenbesitz, das in der US-Verfassung verankert ist.