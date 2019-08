Dayton. Laut US-Medienberichten kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Schießerei in Dayton.

Nachdem am Samstag ein Mann im Bundestaat Texas mindestens 20 Menschen während einer Schießerei tötete, ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag laut US-Medien auch im Bundesstaat Ohio eine Schießerei. Die Polizei in Dayton berichtet von einem entsprechenden Vorfall:

"Wir untersuchen zurzeit eine Schießerei in der Region Oregon. Bitte vermeiden sie diese Region. Weiter Informationen folgen", heißt es auf dem Twitteraccount des Dayton Police Departements.

Die "Dayton Daily News" berichten von Quellen, die bestätigen, dass mindestens zehn Menschen getötet und eine unbekannte Anzahl an Menschen verletzt wurden. Die Schießerei ereignete sich laut mehreren Medien vor einer Bar: