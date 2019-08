Washington. Für Gelächter und Entsetzen gleichermaßen sorgte nun eine Fledermaus während eines Passagierfluges innerhalb der USA. Das Video des blinden Passagiers geht viral.

Eine Fledermaus im Billigflieger hat mit ihren Flugmanövern Passagiere und Kabinen-Crew gleichermaßen verzückt und erschreckt. Auf dem Flug von Charlotte in North Carolina nach Newark in New Jersey flog der blinde Passagier zunächst unbehelligt durch die Kabine, verfolgt vom Kreischen einiger erschreckter Fluggäste, wie US-Medien am Freitag (Ortszeit) berichteten.

Ein Passagier hatte die Flugakrobatik im "Batplane" mit seinem Smartphone eingefangen und das Video gleich ins Netz gestellt. Die Fluggesellschaft Spirit Airlines musste sich daraufhin einigen Spott gefallen lassen:

"Ich kann nicht fassen, dass eine Fledermaus an Bord von Spirit Airlines war. Ich hatte dort bislang nur Kakerlaken gesehen", kommentierte unter anderem der US-Comedian Stephen Colbert. Das Video erhielt bis Samstagmittag 6600 Likes und zahlreiche – eher lustige – Kommentare.

Übrigens: Sowohl für die Passagiere als auch für die Fledermaus gab es ein Happy End. Nach einiger Zeit war es einem beherzten Fluggast gelungen, die Fledermaus mit einem Plastikbecher einzufangen und dann in einer der Flugzeugtoiletten einzusperren. Nach der Landung wurde die Fledermaus einem Tierschutzbeauftragten übergeben. "Niemand wurde verletzt, auch nicht die Fledermaus", bestätigte der Sprecher von Spirit Airlines gegenüber dem Magazin "Time".