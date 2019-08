Moskau. Mit einem Kuss auf der Bühne macht sich Rammstein in Moskau vor 81.000 Fans stark gegen Homophobie. Es ist nicht die einzige Aktion der Band.

Ein deutliches Zeichen gegen Homophobie setzte Rammstein bei ihrem Auftritt in Moskau. Die Bandmitglieder Richard Z. Kruspe und Paul Landers küssten sich auf der Bühne. Aufgetreten waren sie im ausverkauften Olympiastadion Luschniki, dem größten Fußballstadion Russlands. Auf Instagram hielt die Band den Moment noch einmal fest und schrieb: "Russland, wir lieben dich!" Das Bild hat mittlerweile über 238.000 Likes:

"Gleiche Rechte für Alle"

Es ist nicht die erste Aktion der Band, um sich für LGBTI-Rechte stark zu machen. Bei ihrem Tourstop in Polen ließ sich Schlagzeuger Christoph Schneider in einem Schlauchboot von der Menge tragen und schwenkte dabei eine Regenbogenfahne. Auf seinem Instagram-Account forderte er "Equal Rights for All" (Gleiche Rechte für alle).

LGBTI ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, intersexuell. Gleichgeschlechtliche Lebensformen sind in Polen und Russland weitgehend tabuisiert, Homosexuelle werden in beiden Ländern immer wieder drangsaliert.