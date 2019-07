Frau will berühmten Bus aus dem Film "Into the Wild" besuchen – und stirbt CC-Editor öffnen

Aufnahme aus dem Film "Into the Wild" aus dem Jahr 2007. Foto: imago images / United Archives

Fairbanks. Das Schicksal des jungen Aussteigers Christopher McCandless wurde dank Büchern und dem Kinofilm "Into the Wild" berühmt. Vor allem der "Magic Bus" in den Wäldern Alaskas lockt Touristen aus aller Welt an – eine Frau ist nun auf dem Weg dorthin ums Leben gekommen.