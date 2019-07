Trotz mehrerer Hitzerekorde ist der Juli in Sachen Temperatur kein außergewöhnlich heißer Monat gewesen. Foto: Sven Hoppe

Offenbach. Trotz vieler neuer Hitzerekorde in Deutschland war der Juli in Sachen Temperaturen nicht rekordverdächtig. Details veröffentlicht der Deutsche Wetterdienst in seiner Monatsbilanz.