Moskau. Vor zwei Jahren wurden auch in Deutschland leicht erhöhte Radioaktivitätswerte gemessen. Die Spuren führen zur Atomfabrik Majak.

Die erhöhten Werte gehen nach Ansicht von Experten wahrscheinlich auf eine russische Nuklearanlage im südlichen Ural zurück. Es weise vieles darauf hin, dass es dort einen Unfall gegeben habe, schreiben 69 Wissenschaftler im Fachmagazin "Proceedings" (PNAS) der US-nationalen Akademie der Wissenschaften.

Die Kerntechnische Anlage Majak war schon damals in den Verdacht geraten. Die Betreiber bestritten aber, dass das in Europa nachgewiesene radioaktive Ruthenium-106 aus dem Atomzentrum stamme. Das russische Umweltministerium hatte zwar leicht erhöhte Radioaktivitätswerte in der Luft bestätigt, aber keine Angaben zur möglichen Quelle gemacht.

Abgestürzter Satellit unwahrscheinlich

Die Anlage müsse als ein "wahrscheinlicher Kandidat" betrachtet werden, schlussfolgert das internationale Expertenteam nun aus 1300 Messwerten aus der Atmosphäre und vom Boden in Europa und Asien. Ein abgestürzter Satellit komme als Ursache nicht in Betracht. Die russische Atomaufsichtsbehörde Rosatom teilte nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) mit, der Nuklearkomplex Majak sei nicht für die Verseuchung verantwortlich.

Einer der Hauptautoren ist der Radioökologe Georg Steinhauser von der Universität Hannover. Er schloss in der "FAS" nicht aus, dass es am Ort des Unglücks auch "Personenschäden" gegeben habe.

Hintergrund Das ist Ruthenium-106 Ruthenium-106 entsteht bei der Spaltung von Uran in einem Kernkraftwerk und hat eine Halbwertszeit von etwas mehr als einem Jahr (372 Tage). Ruthenium-106 wird unter anderem als Strahlenquelle für die Krebstherapie zur Behandlung von Tumoren am Auge eingesetzt. Außerdem wird Ruthenium-106 selten in sogenannten "Radioisotope thermoelectric generators" (RTG) verwendet, die der Stromversorgung von Satelliten dienen. Auch bei der Wiederaufarbeitung von nuklearen Brennelementen kann Ruthenium auftreten. Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)

Das Bundesamt für Strahlenschutz in Berlin hatte im September 2017 leicht erhöhte Werte festgestellt. Eine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung in Deutschland bestand wegen der geringen Konzentration demnach aber nicht.