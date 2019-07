Los Angeles. Sie arbeitet als Schauspielerin und wurde als Popsängerin bekannt. Jetzt freut sich Christina Millian über Nachwuchs.

US-Sängerin Christina Milian (37) erwartet ihr zweites Kind. „Neuerscheinung 2020. Was für ein Segen. Lass es uns angehen, Baby“, schrieb die Musikerin am Sonntag auf Instagram.

Dazu postete sie ein Bild von sich und ihrem Freund Matt Pokora, der ein Ultraschallbild in die Kamera hält. Milian und der französische Songwriter sind Medienberichten zufolge seit zwei Jahren zusammen.

Die Musikerin hat eine neunjährige Tochter mit ihrem Ex-Mann, dem US-Sänger The-Dream. Milian, die Anfang der 2000er mit Songs wie „When You Look At Me“ ihre größten Erfolge feierte, arbeitet auch als Schauspielerin („American Pie“) und Songwriterin, etwa für Justin Bieber („Baby“) und Jennifer Lopez („Play“).