Berlin. Die Bloggerin Marie Sophie Hingst soll ihre jüdische Familiengeschichte erfunden haben. Jetzt ist die 31-Jährige tot aufgefunden worden.

Die Bloggerin und Historikerin Marie Sophie Hingst, die für sich eine jüdische Familiengeschichte erfunden haben soll, ist tot. Das bestätigte ihre Mutter Cornelia Hingst am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, ohne sich zu den Umständen des Todes ihrer Tochter äußern zu wollen. Sie beschrieb ihre Tochter Sophie als "hochbegabt und hochgefährdet".

Zuerst hatte die Zeitung "The Irish Times" darüber berichtet, dass Hingst bereits am 17. Juli in Dublin tot aufgefunden worden war. Dem Bericht zufolge geht die Polizei von keinem Fremdeinwirken aus.

Erfundene Angaben über ihre Vorfahren

Hingst hatte in ihrem Blog "Read on my dear, read on" sowie in gefälschten Opferbögen für die Gedenkstätte Yad Vashem behauptet, sie stamme aus einer jüdischen Familie, die viele Mitglieder im Holocaust verloren habe. Diese Angaben erwiesen sich als falsch.

Der "Spiegel" hatte im Juni berichtet, dass die in Irland lebende 31-Jährige sowohl in ihrem Blog als auch gegenüber dem Archiv der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem falsche Angaben über ihre Abstammung gemacht hatte.

In Folge des Berichts war ihr der Preis des Teams "Die Goldenen Blogger" von 2017 wieder aberkannt worden. "Was bringt Menschen dazu, so zu handeln?", schreiben die Organisatoren in einer Stellungnahme. "Wir fürchten: Die Antwort ist ebenso düster und traurig wie viele der Geschichten auf Read on, my dear."

Hinweis: Normalerweise berichten wir nicht über Selbsttötungen. In diesem Fall machen wir eine Ausnahme, da dieser Todesfall von großem öffentlichen Interesse ist.

Sie sind selbst in einer verzweifelten Lebenssituation? Bitte holen Sie sich rechtzeitig Hilfe und kontaktieren Sie zum Beispiel die Telefonseelsorge. Hier geht es zu der Homepage der Telefonseelsorge. Unter der Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 können Sie dort auch kostenlos dort anrufen. Eine Übersicht über weitere Beratungsstellen gibt es auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.