Polizisten in Zivil stehen auf einer Weide, auf der zuvor ein Stier zwei Menschen getötet hatte. Foto: dpa/Alexander Auer

Gleißenberg. Tödliches Drama auf einer Kuhweide in Bayern: Ein Stier rastet in der Oberpfalz aus und greift einen Landwirt an. Der Mann stirbt. Ebenso dessen hochbetagter Vater.