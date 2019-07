Neo Rauch kommt zur Spendengala. Sein Werk „Der Anbräuner“ wurde für 750.000 Euro versteigert. Foto: Jens Kalaene

Machern. Das Benefiz-Golf-Turnier in Machern bei Leipzig hat mittlerweile Tradition. In diesem Jahr haben etliche Prominente teilgenommen. Bei einer Versteigerung am Samstagabend brachte „Der Anbräuner“ das meiste Geld ein.