Wenn vorher Medien über mich berichtet haben, war das als Profisportler oder als Entertainer. Jetzt habe ich mich in eine wunderschöne, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich. Das ist keine Leistung. Eigentlich geht’s mir fantastisch, ich bin sehr verliebt – andererseits muss ich lernen, mit dieser Art von Öffentlichkeit umzugehen. Es ist natürlich schön, wenn Leute einen erkennen, ich hatte nie ein Problem mit Kameras, aber man muss sich erst einmal daran gewöhnen, ständig mit Handys gefilmt zu werden, auch wenn man privat sein möchte. Es ist einfach anstrengend, wenn man das immer bedenken muss. Ich werde auch mitunter so dargestellt, als sei ich eine Gefährdung für Helene. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Als Leistungssportler bin ich es gewohnt, mit Druck umzugehen, das hilft mir, aber manchmal ist es schon sehr massiv. Man schwankt zwischen Fassungslosigkeit und Wut – so abgezockt ist kein Mensch, dass du so etwas liest und dann sagst: Ja gut, was soll’s. Ich frage mich wirklich, wie lange das noch so gehen soll. #love #men #fashion #mensstyle #herz #berlin #thomasseitel #germanguy #happy #smile #selfie #family #dancer #passion #sexy #body #model #beard #nurmitdir #liebe #staypositive #optimist #name #truelove #lächeln #fashion #style

