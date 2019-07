Hamburg/Leipzig. Mit "Ein Kessel für Buntes" erlangte Manfred Uhlig große Bekanntheit. Nun ist der Kabarettist gestorben.

"Heute erreichte uns die traurige Nachricht, dass Manfred Uhlig im Alter von 91 von uns gegangen ist", schreibt der Fußballverein BSG Chemie Leipzig gestern auf seiner Internetseite. Der Kabarettist begann seine Karriere bei der Leipziger Pfeffermühle und erlangte spätestens mit "Ein Kessel für Buntes" große Bekanntheit bei den DDR-Bürgern.

"Witziger und pointenreicher Rundfunkmoderator"

"Die meisten ehemaligen DDR-Bürger zwischen 40 und 120 Jahren kennen ihn. Als einer der drei kauzigen ‚Dialektiker‘ im Kessel Buntes des DDR-Fernsehfunks, als witziger und pointenreicher Rundfunkmoderator mit seinem unvergessenen Dauerbrenner ‚Städtenamen originell‘ oder als bekennender Leipzig-, Kaffee- und Chemie Leipzig-Liebhaber – so oder so kam man an Manfred Uhlig nicht vorbei. Ich auch nicht, und so lernten wir uns kennen und schätzen", schreibt Jens Fuge auf der Seite weiter.

Uhlig arbeitete 24 Jahre lang bei Radio DDR I und moderierte 289 Folge von "Alte Liebe rostete nicht".