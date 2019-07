Bielefeld. Mitten in der Nacht melden Arbeiter am Bielefelder Hauptbahnhof ein Feuer an einem Dach über einem Bahnsteig. Der Schaden am Dach ist groß, aber Pendler können schnell aufatmen: Ihre Züge können auf andere Gleise ausweichen.

Nach erheblichen Brandschäden an einem Bahnsteig-Dach am Bielefelder Hauptbahnhof läuft der Zugverkehr dort seit dem Vormittag wieder ohne größere Behinderungen. Zwar seien weiterhin einige Gleise sowie die Brandstelle gesperrt, die Züge werden aber über die übrigen Gleise umgeleitet, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag. „Die Verspätungen bewegen sich allenfalls im Minutenbereich.“

Brandursache noch unklar

Aus bislang unklarer Ursache war in der Nacht ein Feuer am Dach zwischen zwei Gleisen ausgebrochen. Die Auswertung von Videoüberwachungsbildern zum Brandausbruch dauere an, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Kurz vor Ausbruch des Feuers hatten laut Polizei und Bahn in der Nacht Schweißarbeiten an der Überdachung stattgefunden. Die Arbeiter hatten dann den Arbeitsplatz innerhalb des Bahnhofs gewechselt, aber kurz darauf Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr eingeschaltet.

Hoher Schaden

Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 250 00 Euro. Unter anderem war eine Oberleitung in Mitleidenschaft gezogen worden, die noch am Donnerstag repariert werden sollte. Wann die Bahn die Dachsanierung in Angriff nehmen kann, sei unklar, so der Bahnsprecher.

Zwischen Wuppertal und Wuppertal-Vohwinkel hatte eine hitzebedingte Weichenstörung den morgendlichen Pendlerverkehr aufgehalten. Nach zwei Stunden seien diese Schäden aber ausgeräumt gewesen, teilte die Bahn am Donnerstagmittag mit.

