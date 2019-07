Ein "Moon Shoe" der Firma Nike, der um das Jahr 1972 gefertigt wurde, ist für 437.500 Dollar verkauft worden. Foto: dpa/Ryan Unruh

New York. Für ein Paar Laufschuhe aus dem Jahr 1972 hat ein 61-jähriger Sammler aus Kanada umgerechnet 390.000 Euro ausgegeben. Den "Moon Shoe" will er in seinem Privatmuseum ausstellen.