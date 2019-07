Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

München. Seit mehr als einer Woche gelten eine 41-Jährige und ihre Teenager-Tochter in München als vermisst. Die Mordkommission ermittelt und hat den Ehemann der Frau festgenommen. Nun geht sie in einer größer angelegten Aktion an die Öffentlichkeit.