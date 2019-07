San Diego. Donnergott Thor wird zur Göttin: Zumindest im neuen Marvel-Film. Die Rolle spielt Oscar-Preisträgerin Natalie Portman.

Auf dem diesjährigen US-Filmfestival Comic Con kam es zu einer großen Überraschungsenthüllung. Ein vierter Teil der Marvel-Superhelden-Filmreihe "Thor" wird in die Kinos und dieses Mal greift eine Frau zum Hammer:

Natalie Portman: Von Jane Foster zum nordischen Donnergott

Niemand geringeres als Hollywood-Superstar und Oscar-Preisträgerin Natalie Portman übernimmt den Part des nordischen Donnergottes. Dies berichteten mehrere US-Magazine, unter anderem das Branchen-Heft The Verge.



Portman wirkte zuvor bereits als Astrophysikerin Jane Foster in den Marvel-Streifen mit. Foster soll nun also in "Thor 4: Love and Thunder" zum weiblichen Thor werden. Zumindest wird sie seine Superkräfte übernehmen. Damit folgt Regisseur Taika Waititi der Vorlage der Marvel-Comics, in denen Jane ebenfalls bereits zur Göttin wurde.