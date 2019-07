Bruchsal. In der 45.000-Einwohner-Stadt Bruchsal in Baden-Württemberg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kamen dabei drei Menschen ums Leben.

Am frühen Nachmittag ist etwa 20 Kilometer nördlich von Karlsruhe in Baden-Württemberg ein Kleinflugzeug abgestürzt – und gegen die Fassade eines Baumarktes in Bruchsal geprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kamen dabei drei Menschen ums Leben.

