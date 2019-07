Victoria Strait in Kanada: Gebrochenens Meereis treibt auf dem Wasser. Foto: David Goldman/AP

New York. Die Hitze ist im Juni tief in den Norden vorgedrungen, das Meereis schmilzt im Rekordtempo. Der vergangene Monat war so warm wie kein anderer Juni seit 139 Jahren. Die größten Sorgen machen sich Klimaforscher um die kältesten Regionen der Erde.