Vor Beginn der großen Militärparade auf der Prachtstraße Champs-Élysées zur Feier des französischen Nationalfeiertags werden die Truppen noch einmal begutachtet. Foto: dpa/Michel Euler/AP

Paris. In Paris haben die offiziellen Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag begonnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron inspizierte am Sonntag an der Seite von Generalstabschef François Lecointre die Truppen an Bord eines offenen Militärjeeps.