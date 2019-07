Studie: Im Sport doppelt so viele Missbrauchsfälle wie in der Kirche CC-Editor öffnen

Eine neue Studie deckt enorme Fälle sexuellen Missbrauchs gegen Kinder in deutschen Sportvereinen auf. Symbolfoto: imago images/wolterfoto

Hamburg. Eine noch unveröffentlichte Ulmer Studie geht von rund 200.000 Missbrauchsopfern im Sport aus – fast doppelt so viele wie in der evangelischen und katholischen Kirche. Die Sportschau widmet sich dem Thema am Samstag, 17. Juli, in der Dokumentation "Sexueller Missbrauch im Sport: Das große Tabu".