London. Ein 22-Jähriger hat sich unerlaubten Zugang zum Buckingham-Palast in London verschafft. Er war nicht der erste Eindringling in den Gemächern von Königin Elizabeth II.. Einmal kam sogar ein verurteilte Mörder der britischen Monarchin gefährlich nahe.

Ein junger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag am Haupttor des Londoner Buckingham-Palastes hochgeklettert. Der 22-jährige Unbewaffnete sei gegen 2 Uhr (Ortszeit) dort festgenommen und später wieder freigelassen worden, teilte Scotland Yard mit. Königin Elizabeth II. befand sich zu der Zeit in dem Schloss, wie eine Sprecherin des Hofes sagte. Sie ließ aber offen, ob die 93-jährige Queen über den Vorfall unterrichtet wurde.

Später am Tage hielt die Königin ihre Audienzen wie geplant ab. Die Ermittlungen gegen den abgewehrten Eindringling gingen weiter, hieß es bei der Polizei.

Verurteilter Mörder als Eindringling

In der Vergangenheit konnten Eindringlinge wiederholt durch Sicherheitslücken in den Palast gelangen. Ein Mann war 2016 über eine Mauer auf das Palastgelände geklettert. Wegen "unbefugten Betretens eines geschützten Ortes" bekam er später vier Monate Haft.

Bei seiner Gerichtsverhandlung in London stellte sich zudem heraus, dass es sich bei dem damals 41-Jährigen um einen verurteilten Mörder handelte. Demnach hatte er 1992 einen Obdachlosen getötet. Als Grund für sein Eindringen soll der Mann ausgesagt haben, er habe den Garten bewundern wollen.

Mann im Schlafzimmer der Queen

1982 schaffte es ein anderer Eindringling sogar bis ins Schlafzimmer der Queen. Er soll kurz mit der Monarchin geredet haben, ehe er festgenommen wurde. Er selbst gab in einem Interview jedoch später an, die Queen habe umgehend die Flucht ergriffen. Wiederholt hatten sich auch Aktivisten Einlass in den Palast verschafft, um von seinen Mauern aus für ihre Sache zu demonstrieren.