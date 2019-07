In der Nähe dieses Spielplatzes soll eine junge Frau von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und sexuell missbraucht worden sein. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mülheim. Minderjährige Bulgaren sollen in Mühlheim in NRW eine junge Frau vergewaltigt haben. Ihre Familien könnten nun in ihr Heimatland zurückgeführt werden.