Neustadt-Glewe. Norddeutschlands größtes elektronisches Musikfestival Airbeat One 2019 läuft: Vom 10. bis 14. Juli 2019 kommen Grammy-Gewinner, Nr. 1-DJs und 34 Artists aus der DJ Mag Top 100 nach Neustadt-Glewe.

Vom 10. bis 14. Juli trifft sich bereits zum 18. Mal das „Who is Who“ der DJ-Elite auf dem beschaulichen Flugplatz in Neustadt-Glewe. Dann steigt mit der Airbeat One 2019, Norddeutschlands größtes elektronisches Musikfestival. Über 200 der weltbesten DJs und Artists werden auf den Bühnen alle Arten der elektronischen Musik präsentieren. 34 Künstler aus der weltweit renommierten Top 100 Rangliste des britischen DJ Magazins kommen nach Neustadt-Glewe. Das hat noch kein Festival in Deutschland geschafft.

Airbeat One 2019 Infos zum Festival Das Airbeat One Festival 2019 ist Norddeutschlands größtes elektronische Musikfestival, das im letzten Jahr 180.000 Besucher aus 50 Ländern der Welt auf den Flugplatz nach Neustadt-Glewe lockte. Mit den bahnbrechenden Bühnendesigns, dem Line Up und den Besucherzahlen ist das Airbeat One Festival in der Riege der weltweit wichtigsten Festivals wie Tomorrowland, Cochella oder Ultra Music angekommen.

Die riesige Airbeat One Mainstage ist jedes Jahr einzigartig in der Festivalwelt und visuelles Highlight mit gigantischen, liebevollen, detailgetreuen Bühnendesigns. Welches monumentale Gebäude die Mainstage 2019 darstellt, wird erst auf dem Festival verraten. Bekannt ist aber schon das Thema – „Indien“, das Land, in dem die Wurzeln des Goa liegen. Wer auf einer der größten Mainstages Europas spielen wird, steht bereits fest. Mit Spannung darf man auch zwei exklusive Premieren auf dem AIRBEAT ONE Festival erwarten: MARTIN SOLVEIG & JAX JONES presents EUROPA, gefolgt von NETSKY b2b JAUZ b2b SLUSHII: drei DJs auf einer Bühne.

Alle Künstler, alle Bühnen: das Line Up des Airbeat One Festivals 2019

Mainstage AFROJACK, ALAN WALKER, ALESSO, ARMIN VAN BUUREN, BASSJACKERS (PRE-OPENING), THE CHAINSMOKERS, DANNY AVILA, DIMITRI VANGELS & WYMAN, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, DJ SNAKE, KSHMR, MAKJ, MARTIN GARRIX, MARTIN SOLVEIG X JAX JONES, MC GEE, NEELIX, NETSKY X JAUZ X SLUSHII, OLIVER HELDENS, OSTBLOCKSCHLAMPEN, QUINTINO, SALVATORE GANACCI, SEBASTIAN INGROSSO, STEVE AOKI, TIMMY TRUMPET, TUJAMO, VINI VICI, WILL SPARKS, W&W

Q-Dance ADARO, ADRENALIZE, ATMOZFEARS, AUDIOTRICZ, B-FRONT, BASS MODULATORS, BRENNAN HEART, CODE BLACK, D-BLOCK & S-TE-FAN, DA TWEEKAZ, DR.PEACOCK, HARD DRIVER, HEADHUNTERZ, JAY REEVE, KELTEK, NOISECONTROLLERS, PRIMESHOCK, PSYKO PUNKZ, RAN-D & PHUTURE NOIZE, REBELION, SEFA, SOUND RUSH, SUB ZERO PROJECT, TNT, VILLAIN, WASTED PENGUINZ, WILDSTYLEZ, ZATOX

Terminal Stage ANSTANDSLOS & DURCHGEKNALLT, BLONDEE & ROBERTO MOZZA, BORIS DLUGOSCH, DENIZ KOYU (PRE-OPENING), DYNORO, EDX, FELIX JAEHN, GEBRÜDER BRETT, GESTÖRT ABER GEIL, HOUSEKASPER, JONAS BLUE, KLINGANDE, KUNGS, JAY HARDWAY (PRE-OPENING), JUSTIN PRINCE, LEXY & K-PAUL, LUCAS & STEVE, MALAA, MATTN (PRE-OPENING), MARTIN JENSEN, MERCER, MIKE PERRY, MIKE WILLIAMS, MOKSI, NORA EN PURA, OFFENBACH, PRETTY PINK, R3HAB (PRE-OPENING), SAM FELDT, SKIY, SLANDER (PRE-OPENING), SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO, TCHAMI, WHITE CHOCOLATE, WIWEK

Second Stage 3 OF LIFE, ACE VENTURA, ALPHA PORTAL, ALTERED STATE, ANIMATO, ANNELI, ANTEC, ASTRIX, AUTOMATIC, AVALON, AZAX, BIM, BLASTOYS, BLISS, CAPTAIN HOOK, CLASS A, CLAUDINHO BRASIL, COMING SOON, DER LOTH, ECO & AU.GE, ELECTRIC UNIVERSE, FABIO & MOON, GHOST RIDER, G.M.S., HATIKWA, HI PROFILE, ICOGNITO, INTERACTIVE NOISE, JOHN00FLEMIG, KLEYSKY, KRAMA, MORTON GRANAU, LIQUID SOUL, DER LOTH, OFF LIMITS, PHAXE, PIXEL, RANJI, RITMO, SCHRITTMACHER, TEZLA, TICON, TIMELOCK, TRISTAN, WHITENO1SE, ZYRUS 7

Melitta-Wohnzimmer / VIP Village / Beach Area 2ELEMENTS, ACINA, ANIE, ART&WEISE, BASTIAN HERBST, BASTIAN NOUVO, BORIS DLUGOSCH, BROTHERS INCOGNITO, DANIEL LEDWA, DANIEL SCHIEBER, DANIEL WARZECHA, DAVID K & TOM B, DAS FACHPERSONAL, DORFKIND J-P, FANCY SOUND MODULE, FLORIAN NEUBAUER, GANZ KLAR, GEBZOUND, GOLDEN TOYS, HALBSTEIF, HUBINEK & SPERBEL, HUSP, JAMIE LOCA, JAN-ERIK KARWAT, JAY CEE, JONAS ROLOF, KARL KIRSCHMAYER, KAYLAB, KENDY, KOSCH, KUECHE80, KUESTENKLATSCH, MARIKA ROSSA, MARC BALE, MARCUS BRODOWSKI, MARCAPASOS, MAUSIO, MIESO, NICO PUSCH, NICKY JONES, OLDSCHOOLROCKERZ, OSCAR OZZ, PAIR GLASSES, PASCAL M, PATZ & GRIMBARD, PINGPONG, PLUSMINUSEINS, PRETTY PINK, PS-TRAXX, RICH VOM DORF, ROGER HORTEN, ROMANO MEINERT, THE HOLY SANTA BARBARA, THE DISCO BOYS, THOMAS LIZZARA, TISCORE, TOM PUSCH, TON DON, VIZE, VORTEX, WOLFF & KRETZSCHMAR

In den letzten Jahren platzte die Terminal Stage aus allen Nähten. Darum zieht die Area in diesem Jahr ins „größte Zirkuszelt Europas“. Artists wie EDX, Felix Jaehn, Gestört aber GeiL, Jonas Blue, Klingande, Kung, Lexy & K-Paul, Martin Jensen, Mike Perry, Mike Williams, Nora en Pure, Ofenbach, Sam Feldt oder auch Tchami nehmen die Besucher auf eine farbenfrohe Reise mit elektronischen Klängen mit.

Auch das niederländische Event- und Plattenlabel Q-Dance hostet wieder eine eigene Bühne auf dem Airbeat One Festival. An den drei Festivaltagen werden einige der besten Hardstyle Acts der Welt auf der Q-Dance Stage performen und das Beste aus den „Harder Styles in Dance Music“ präsentieren, inklusive einer Wahnsinns-Pyroshow.

Nicht zu vergessen die Second Stage mit den besten Artists aus Goa und Psytrance. So berühmt das Airbeat One Festival für seine imposante Mainstage ist, so bekannt ist es auch für seine Psychedelic Area. Ganze 46 Artists werden hier an den drei Festivaltagen spielen.

Nachdem man im VIP-Village sowie in der Beach Area mit Pool den Klängen des einen oder anderen DJs folgen konnte, ist es an der Zeit, dies auch in einem Wohnzimmer zu tun. Und das steht mitten im Main Camping. Getreu dem Motto „Friede, Freude, Beats & Bohne“ geht es in das Melitta Wohnzimmer. 2Elements, Boris Dlugosch, Marika Rossa, Mausio, Pretty Pink, Thomas Lizarra oder auch Vize sind einige der Acts, die dort Beats um die Ohren hauen werden.



Tickets für das Airbeat One Festival 2019

Tickets Airbeat One 2019 Tickets für das Airbeat One Festival 2019 gibt es aktuell in der Vorverkaufsphase 4. In dieser kostet der Full Weekend Pass 139,99 Euro zzgl. Gebühren. Der VIP Full Weekend Pass ist ab 219,99 Euro zzgl. Gebühren auf www.airbeat-one.de erhältlich. Tagestickets gibt es ab 59,99 Euro. Wer sich zudem noch kein Campingplatz gesichert hat, sollte sich beeilen, denn das Main Camping sowie das VIP Camping sind bereits ausgebucht. Es gibt aber noch Plätze beim Nord Camping (49,99 Euro) und Special Camping (ab 419,97 Euro).