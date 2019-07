Staugefährdet sind fast alle Nord-Süd- sowie Ost-West-Verbindungen. Foto: Sina Schuldt/Archiv

Düsseldorf. Vorsicht, Staugefahr! An diesem Wochenende gehen im größten Bundesland, in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in die Ferien. Reisende müssen sich daher auf lange Autoschlangen und Engpässe gefasst machen.