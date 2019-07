Ein Wasserwerfer der Bundespolizei spritzt Löschwasser in der Nähe der Ortschaft Alt Jabel auf Glutnester in einem abgebrannte Waldstück. Foto: Bodo Marks

Lübtheen. Die Rückkehr nach Alt Jabel steht an: Fast eine Woche nach Ausbruch des verheerenden Waldbrandes auf einem Truppenübungsplatz in Südwestmecklenburg können die Bewohner bald in ihre Häuser zurück. Doch in dem Gebiet sind wichtige Verbote zu beachten.