Osnabrück. Herzogin Camilla, Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, hat das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft getauft. Die Zeremonie für die "Spirit of Discovery" fand am Freitag im Hafen von Dover statt, wie Saga Cruises mitteilte.

Die "Spirit of Discovery" war am 24. Juni an die britische Reederei Saga Cruises ausgeliefert worden. Das Kreuzfahrtschiff ist 236 Meter lang und 31,2 Meter breit. Es bietet Platz für 999 Passagiere. Die erste Tour des Schiffes mit Gästen an Bord soll am 10. Juli beginnen.





Die "Spirit of Discovery" hatte zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil es am Tag der Übergabe im Emdener Hafen mit einem Dalben kollidiert war.