Bei Baggerarbeiten in Euskirchen war 2014 ein Blindgänger explodiert. Foto: Wolfgang Andres/Archiv

Karlsruhe. Ein Riesenknall, eine Druckwelle - 2014 ging in Euskirchen eine Weltkriegsbombe hoch, in Schutt versteckt auf einem Recyclinghof. Der Bundesgerichtshof klärt die Haftungsfrage und sieht höhere Mächte am Werk.