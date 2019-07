Los Angeles. Über größere Schäden durch das Erdbeben mit Stärke 6,4 wurde zunächst nichts bekannt.

Ein Erdbeben hat am Donnerstag den Süden Kaliforniens erschüttert. Nach vorläufigen Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Beben in einer Wüstenregion rund 250 Kilometer nordöstlich von Los Angeles eine Stärke von 6,4. Der Erdstoß war in Los Angeles und Las Vegas zu spüren, wie der Sender CNN berichtete. Über größere Schäden wurde zunächst nichts bekannt.