Berlin. Der 6. Juli ist der 190. Tag des Jahres. Es sind noch 175 Tage bis zum Jahresende. Aktuelles Sternzeichen: Krebs. Namenstag haben Andreas, Anna, Johannes und Paulina. An einem 9. Juli gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed und Eritreas Präsident Issaias Afewerki unterzeichnen einen Friedens- und Freundschaftsvertrag. Die Nachbarn waren lange Jahre bittere Rivalen gewesen.

2017 - Der österreichische Schriftsteller Ferdinand Schmalz gewinnt in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis. Beim Lesewettbewerb setzt er sich mit seinem Text „mein lieblingstier heißt winter" durch. Darin geht es um einen Auslieferer von Tiefkühlkost.

1989 - Steffi Graf und Boris Becker gewinnen beide den Siegertitel bei den Offenen Internationalen Tennis-Meisterschaften in Wimbledon. Erstmals gehen damit beide Einzel-Trophäen in deutschen Besitz.

1947 - Das britische Königshaus gibt in London die Verlobung von Prinzessin Elizabeth und Leutnant Philip Mountbatten bekannt.

1932 - Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs beschließen im schweizerischen Lausanne das Ende der Reparationszahlungen von Deutschland.

1902 - Karl Ernst Osthaus eröffnet in Hagen das von ihm gegründete Museum Folkwang.

1877 - Deutschlands erste Dampfstraßenbahn startet in Kassel. Das Fahrzeug verkehrt zunächst auf der Strecke zwischen Königsplatz und Wilhelmshöhe.

1816 - Die Vereinigten Provinzen des Rio de la Plata erklären ihre Unabhängigkeit von Spanien und bilden so die Keimzelle des späteren Argentiniens.

1386 - In der Schlacht bei Sempach besiegen eidgenössische Fußtruppen das Ritterheer des Habsburger Herzogs Leopold III. Diese Niederlage leitet den Niedergang der Habsburger Herrschaft in der Schweiz ein.

GEBURTSTAGE

1974 - Ross Antony (45), britischer Musiker (früherer Sänger der Band Bro'Sis) und TV-Moderator („Die Party mit Ross Antony" im MDR)

1964 - Courtney Love (55), amerikanische Rocksängerin und Schauspielerin („Larry Flynt - Die nackte WahrheitÏ"), Ehefrau des Sängers der Rockgruppe Nirvana, Kurt Cobain, 1992-1994

1959 - Jim Kerr (60), schottischer Sänger( Band Simple Minds („Don't You (Forget About Me)")

1957 - Kelly McGillis (62), amerikanische Schauspielerin („Der einzige Zeuge", „Top Gun")

1956 - Tom Hanks (63), amerikanischer Schauspieler („Philadelphia", „Forrest Gump", „Die Verlegerin")

TODESTAGE

2018 - Hans Günter Winkler, deutscher Springreiter, fünfmaliger Olympiasieger im Springreiten 1956-1976, geb. 1926

2017 - Ilja Glasunow, russischer Maler („Mysterium des 20. Jahrhunderts"), geb. 1930