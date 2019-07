Dortmund. Ungewöhnliche Entdeckung auf der A2: Bei einer Fahrzeugkontrolle bemerkten Polizisten, dass vier Kinder auf der Ladefläche eines Transporters mitfuhren. Eines der Kinder saß mittig in einem Reifenstapel.

Auf der A2 vor dem Kreuz Dortmund-Nordost bemerkten Polizisten am Montag gegen 15.10 Uhr einen Kleintransporter samt Wohnanhänger, bei dem die Brems- und Beleuchtungsanlage nicht funktionierte – offenbar waren die erforderlichen Steckverbindungen schlicht nicht eingesetzt. Darüber hinaus stellten die Beamten einen völlig defekten Reifen am Anhänger fest, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Kind im Reifenstapel

Bei der weiteren Überprüfung auf einem nahegelegenen Parkplatz bemerkten die Beamten, dass ihnen von der Ladefläche des Transporters "große Kinderaugen" entgegen strahlten. Denn auf dieser war nicht nur Heu geladen, auch vier Kinder der Familie aus Neu-Ulm fuhren dort mit. Eines saß dabei sogar mittig in einem ebenfalls dort geladenen Reifenstapel. Eine Erklärung der Eltern, wieso sie die Kinder so im Fahrzeug transportierten, erhielten die Polizisten nicht.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt in dieser Art und Weise und fertigten eine entsprechende Anzeige.