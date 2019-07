Der blinde Passagier stürzte aus einer Maschine von Kenya Airlines. Foto: imago images/Rüdiger Wölk

London. In einer Maschine von Kenya Airlines hat sich ein blinder Passagier vermutlich im Fahrwerk versteckt und stürzt beim Landeanflug in einen Garten in London. Laut Augenzeugen sei sein Körper bereits "ein Eisblock" gewesen.