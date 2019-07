Eine erschöpfte Feuerwehrfrau sitzt in der Nähe der evakuierten Ortschaft Alt Jabel an einem Versorgungsweg. Foto: Jens Büttner/dpa

Lübtheen. Die Auswirkungen des bislang größten Waldbrandes in Mecklenburg-Vorpommern waren am Montag noch hunderte Kilometer entfernt spürbar: In Berlin informierte die Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst Twitter über massiven Brandgeruch aufgrund des Großbrandes in Lübtheen. Auch bei den Feuerwehren in Leipzig und Dresden riefen zahlreiche Anwohner an und meldeten beißenden Rauchgeruch.