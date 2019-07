Bis zum Jahr 2025 soll Schweden „rauchfrei“ sein. Foto: Franziska Gabbert

Stockholm. In Schweden dürfen sich Raucher auch in den Außenbereichen von Gaststätten keine Zigaretten mehr anstecken. Am Montag trat bei den Skandinaviern ein neues, für öffentliche Plätze geltendes Tabakgesetz in Kraft.