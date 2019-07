Osnabrück. Ob ein Ausflug ins Weltall, Tauchen mit Haien oder gleich eine Auszeit auf der eigenen Insel: Wem Pauschal-Urlaube zu langweilig sind, der bucht sich einfach einen Extremurlaub. Fast alles scheint möglich – sofern der Reisewillige das nötige Kleingeld hat. Hier ein Überblick über die verrücktesten, spannendsten oder auch kostspieligsten Urlaube:

Urlaub im Weltraum

Einmal zum Mond fliegen – das ist nicht nur ein Traum unzähliger Jungen, die beim Blick auf den Erdtrabanten Astronaut werden wollen. Auch der schwerreiche Japaner Yusaku Maezawa liebt den Mond. Und wird, sofern die technische Entwicklung wie geplant voranschreitet, schon 2023 auf einen einwöchigen Flug ins All starten, Mondumrundung inklusive. Bis dahin soll das Raketensystem "Big Falcon Rocket" (BFR) aus dem Hause SpaceX des Tesla-Gründers Elon Musk startklar sein für kommerzielle, touristische Flüge ins All. Bis zum Mars sollen die Reisen irgendwann gehen. Wie viel Geld Milliardär Maezawa, der mit Zozotown Japans größten Modehändler betreibt, für seinen Traum-Trip zahlen muss, verrät er nicht. Musk ließ sich immerhin zur Aussage "sehr viel Geld" hinreißen. Das ist zweifellos korrekt, denn allein die Kosten der Riesenrakete BFR schätzt Musk auf etwa fünf Milliarden Dollar. Daran wird sich der japanische Unternehmer nun beteiligen. Und er will zudem sechs bis acht Künstler einladen, ihn auf seinem revolutionären Flug zu begleiten. Tatsächlich gab es zwar schon mehrfach Weltraumtouristen, doch noch niemand erlebte bisher eine Mondumrundung.

Aber es gibt Alternativen im All. So sind zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation ISS ab 2020 wieder Gäste willkommen, kündigte Nasa-Finanzchef Jeff DeWitt vor knapp einem Monat an. Die Preise dürften allerdings den Personenkreis, der dafür infrage kommt, eindämmen: Für Hin- und Rückflug werden 58 Millionen US-Dollar (gut 51 Millionen Euro) fällig, pro Tag kostet der Aufenthalt etwa 35.000 Dollar (gut 31.000 Euro). Bis zu 30 Tage lang sollen die ISS-Stippvisiten dauern.

Doch es geht auch preiswerter, zum Beispiel mit Virgin Galactic, der Firma des Milliardärs und Abenteurers Richard Branson. Der erklärte im Dezember, die ersten Allflüge seines Unternehmens stünden kurz bevor. Zuvor hatte es mehrfach technische Probleme und Rückschläge gegeben. Mit 3,5-facher Schallgeschwindigkeit soll es vom Weltraumflughafen Spaceport in der Wüste von New Mexico (USA) aus Richtung Weltraum gehen. Oben angekommen, stellen die Piloten einige Minuten die Maschinen ab, sodass die Passagiere die Schwerelosigkeit erleben können., und schon geht es wieder zurück zur Erde. Branson selbst will als Erster mitfliegen, auf der Liste der Interessenten stehen aber schon jetzt mehr als 700 Namen, zumeist von Wissenschaftlern, aber auch von Prominenten wie Sänger Justin Bieber oder Schauspieler Ashton Kutcher. Kostenpunkt: noch um die 250.000 Dollar, später sollen die Kosten auf immer noch üppige 40.000 Dollar sinken, hat Branson bereits angekündigt.

Ein ähnliches Konzept zu vermutlich ähnlichen Preisen wie Virgin Galactic verfolgt auch Blue Origin, die Firma des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Und wann soll es losgehen? "Bald", versprach Senior Vice President Rob Meyersen, erste Tickets sollen noch dieses Jahr erhältlich sein.

Urlaub auf der eigenen Insel

Wer seine Urlaubsfreuden ungestört genießen möchte, kauft sich einfach seine eigene Insel. So wie Moderator Jörg Pilawa, der im Jahr 2009 ein 36.000 Quadratmeter großes Eiland namens Hunt Island in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia erstand. "Wale, Wälder, Wildnis", gebe es dort, schwärmte Pilawa. Der Kaufpreis der Insel lag mit rund 250.000 Euro sogar noch im Rahmen. Die Insel im malerischen Ponhook Lake kann man übrigens mieten – für 290 kanadische Dollar am Tag (rund 200 Euro). Und keine Sorge, natürlich steht dort auch ein richtiges Haus mit Platz für sechs Personen. Wem es nach Palmen und türkisfarbenem Wasser gelüstet, kann natürlich auch selbst zuschlagen und zum Beispiel in der Karibik eine Insel kaufen. Wie wäre es mit der 224 Hektar großen Schönheit Big Darby Island auf den Bahamas? Sandstrand, Schloss und Platz für eine Landebahn inklusive. So viel Exklusivität kostet, der Preis liegt bei rund 38 Millionen US-Dollar (gut 33 Millionen Euro). Dafür ist die Nachbarschaft zauberhaft: Die beiden Nachbar-Inseln gehören Magier David Copperfield.

Auch andere Prominente haben sich bereits reif für die Insel gefühlt und zugeschlagen. So besitzt Schauspieler und Entertainer Dieter Hallervorden eine Insel in Frankreich und Hollywood-Star Johnny Depp die Bahamas-Insel Hall's Pond Cay, für die er 2004 3,6 Millionen US-Dollar bezahlt haben soll. Und Depp soll noch nachgelegt haben: Griechische Medien berichteten, der Mime hätte ebenfalls die Insel Stroggilo Island in der Ägäis erworben – für angeblich 4,2 Millionen Euro. Auch Warren Buffet ist Insel-Eigentümer, ihm gehört Agios Thomas (St. Thomas), ebenfalls in Griechenland.



Anzeige Anzeige

Urlaub als Düsenjet-Pilot

Wer es rasant und abenteuerlich mag und ein Faible für die Fliegerei hat, könnte seinen spannendsten Urlaub womöglich im tschechischen Pilsen erleben. Dort wartet die Aero L 39 Albatros, ehemals der Standard-Trainings- und Kampfjet der Ostblock-Luftwaffe, auf mutige Mitflieger.





Für knapp 2000 Euro können Touristen nicht nur mit ihrem "persönlichen Piloten" in der Albatros mitfliegen, sondern nach einer kleinen Schulung den Steuerknüppel des Kampfjets auch selbst übernehmen – "in atemberaubender Geschwindigkeit", wie der Werbetext des Berliner Luftfahrtunternehmen Aeroworx, das den Tag bei "MiGFlug" auf dem Pilsener Flugfeld vermittelt, verspricht. Auch Manöver wie Rollen und Loopings mit dem flotten Zweisitzer (Höchstgeschwindigkeit 750 km/h) stehen auf dem Programm. Der britische TV-Abenteurer Ben Fogles ("Year of Adventures") hat es probiert – und mit schlackernden Knien überlebt, wie man auf einem YouTube-Video von 2014 sehen kann. Ein ähnliches extremes Abenteuer kann man im übrigen im russischen Nischni Nowgorod erleben, wo ebenfalls Militärjets auch für Touristen offen stehen.

Im U-Boot zur Titanic

Um die Titanic, im Jahr 1912 gesunkener Luxusliner, ranken sich bis heute Mythen. Für besonders Wissbegierige, die ihrer Faszination noch mehr Futter geben wollen, sind seit Neuestem auch Tauchtouren im Carbon-U-Boot zu dem in rund 3800 Metern Tiefe nahe Neufundland liegenden Wrack möglich. Allerdings ist der Unterwasser-Spaß nicht billig, Veranstalter "The Bluefish" verlangt pro Tauchgang, eingebettet in ein zweiwöchiges Rahmenprogramm und mit Unterbringung auf dem russischen Forschungsschiff Akademik Keldysh, stolze 59.000 US-Dollar (gut 52.000 Euro).

Veranstalter "Blue Marble Private" legt noch eine Schippe drauf und fliegt ab 2020 seine Gäste per Hubschrauber zu einer über dem Wrack dümpelnden Yacht, Vorträge und Diskussionsrunden rund um das wohl berühmteste Schiff der Welt sollen dann ebenso im Trip enthalten sein wie ein Tauchgang zum Wrack. Kostenpunkt hierfür: 99.000 Euro. Wer buchen will, muss Glück haben, die wenigen Plätze sind schnell ausgebucht. Und schon bald könnte die Titanic für immer verschwunden sein: Bakterien zersetzen das Schiffswrack mehr und mehr.



Tauchen mit den Haien

Fast schon ein Klassiker unter den extremen Urlauben ist das Zusammentreffen mit gefährlichen Tieren. Wer etwa einmal dem gefürchteten weißen Hai in die Augen beziehungsweise in das mit mehreren Zahnreihen bewehrte Maul schauen will, kann dies ganz leicht buchen. Zahllose Veranstalter haben das sogenannte "Käfigtauchen mit Haien" im Programm, etwa in den "Shark Alley" genannten eisigen Gewässern vor der Küste Südafrikas.

Die Haie, die unter strengem Schutz stehen, werden mit Blut und Ködern angelockt, weswegen das Käfigtauchen, obschon es für mehr Aufmerksamkeit für die Raubtiere sorgt, heftig umstritten ist. Und wer den Arm aus dem Käfig streckt, riskiert Leib und Leben. Dagegen gelten Safaris, etwa um Löwen oder Elefanten in Afrika zu sehen, als vergleichsweise harmlos. Doch auch hier kommt es durchaus zu gefährlichen Situationen, meistens dann, wenn Touristen in ihrer Entdeckungslust unvorsichtig werden. Auch ein Trip zu den rund 4000 Eisbären auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen nördlich des Polarkreises ist kein harmloses Vergnügen: Wer den Hauptort Longyearbyen verlässt, muss aus Sicherheitsgründen stets ein Gewehr bei sich tragen, weil die Tiere praktisch überall auftauchen können. Oft ignorieren sie den Menschen, aber wenn sie hungrig oder neugierig oder gar aggressiv gestimmt sind, kann eine Begegnung mit dem größten an Land lebenden Raubtier tödlich enden.



Urlaub wie ein Promi

Hoch über den Hollywood Hills in Los Angeles (USA), thront auf einer Klippe eine ganz besondere Villa: Hier hat Elvis Presley, King of Rock 'n' Roll, mit seiner Frau Priscilla gerne Urlaub gemacht. Auch auf der Insel Oahu im US-Bundesstaat Hawaii war Elvis gern gesehener Gast, hier hat er drei Filme gedreht. Wer es ihm nachmachen will, bucht im Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort – wo Elvis häufig abgestiegen ist. Preiswert ist das nicht, einfache Zimmer kosten hier ab 342 US-Dollar (300 Euro). Allerdings logierte Elvis gerne in einer Suite in der 14. Etage, und für die muss ein Fan deutlich tiefer in die Tasche greifen. Moderneren Starkult können Fans der US-Pop-Diva Lady Gaga betreiben: Für stattliche 5674 Euro die Nacht dürfen sie in einem luxuriösen Anwesen in Palm Springs übernachten, ganz genau wie die Sängerin, die vermutlich aber nicht alle sieben Badezimmer der weitläufigen Anlage mit Pool und mehreren Feuerstellen im weitläufigen Garten benutzt haben wird. Oder wie wäre es mit Urlaub auf einer Yacht? Weil viele Superstars die horrenden Liegegebühren ihre Luxusyachten mindern wollen (oder auch einfach nur so), vermieten sie ihre Schmuckstücke ab und an auch an normale Touristen. Sofern diese das nötige Geld mitbringen, natürlich. Die "Eclipse" des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, die größte Privatyacht der Welt, ist für 1,4 Millionen Euro zu haben – pro Woche. Darin enthalten: 70 Bedienstete, Pool, Disco, 20 Jet-Skis, ein U-Boot und zwei Hubschrauberlandeplätze. Dagegen ist Johnny Depps Yacht geradezu ein Schnäppchen, sie ist für 84.000 Euro pro Woche zu haben.

Urlaub in Hitze, Höhe und Eis

Ebenfalls spannend sind Urlaube in extremer Umgebung. So kann man nicht nur auf der Zugspitze, sondern selbstverständlich auch im tief verschneiten Lappland im Iglu übernachten, zum Beispiel im Kakslauttanen Iglu Hotel in Finnland. Für 400 Euro aufwärts pro Nacht wird man zwischen August und April jedoch auch Polarlichter sehen können, die sind immerhin kostenlos.

In Chile dagegen wird es aufgrund der weiten Anreise nicht nur teuer, sondern auch extrem anstrengend: Hier können erfahrene Bergwanderer sich auf aktiven Vulkanen austoben, am Schluss gehen die Touren über anspruchsvolle Eisfelder und Gletscher. Schwierigkeitsgrad: schwer, Spannung: hoch. Auch Hawaii hat aktive Vulkane zu bieten, einige Wanderwege führen direkt an heißen Lavafeldern vorbei. Noch mehr sportliche Extreme gefällig? Wie wäre es mit Bergsteigen im Himalaya? Oder lieber Base-Jumping am norwegischen Lysefjord vom 1000 Meter hohen Felsplateau Kjerag? Auch Heli-Skiing in Österreich, der Schweiz, in Kanada oder Russland, wo Helikopter todesmutige Skifahrer hoch oben in unberührtem Tiefschnee aussetzen, verspricht Nervenkitzel der besonderen Art. Das Risiko für derart extreme Urlaubsfreuden allerdings trägt jeder selbst.