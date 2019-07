Hitzeschäden - wie hier auf der Autobahn A7 - haben auch der A1 bei Lübeck schwer zugesetzt. Foto: Christian Butt

Lübeck. Hitzeschäden bremsen Ostsee-Urlauber: Die A1 in Lübeck ist am Montag in Richtung Norden wegen Hitzeschäden voll gesperrt worden. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Moisling und Lübeck-Zentrum gilt bis Dienstag, 9.00 Uhr, wie die Polizei mitteilte.