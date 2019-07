Köln. Nikolaj Coster-Waldau alias Jamie Lannister aus "Games of Thrones" hat einem Fan auf der "CCXP 2019" in Köln einen ungewöhnlichen Selfie-Wunsch erfüllt.

Der dänische Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau (48, "Game of Thrones") ist auf der Kölner Comicmesse "CCXP" von einem Fan auf eher ungewöhnliche Art angesprochen worden. "Ich kam aus der Toilettenkabine und wurde nach einem Selfie gefragt", sagte der Serien-Star laut "Bild" (Montag). Er sei entspannt geblieben, fürs Foto dann aber doch lieber vor die Tür gegangen. (Lesen Sie auch: Nikolaj Coster-Waldau mag keine Horror-Filme)

Zu Besuch in Deutschland

Der Däne, der in der Kultserie "Game of Thrones" den "Königsmörder" Jaime Lannister spielt, hatte sich am letzten Tag der "CCXP" im Messe-Kino den Fragen der Fans gestellt. Er erzählte von den Dreharbeiten der letzten Staffel und reagierte gelassen auf Kritik zum Abschluss der Serie: "Sie musste einfach ein Ende finden, das war unvermeidbar."

Fans unzufrieden mit "Game of Thrones"

Mehr als 1,6 Millionen vom Finale der Fantasy-Saga enttäuschte Zuschauer hatten sich in einer Petition auf der Plattform change.org für eine Neufassung der letzten Staffel "mit kompetenten Drehbuchschreibern" ausgesprochen. (Weiterlesen: "Game of Thrones": Bücher könnten anders enden als die TV-Serie)