Feuerwehrleute wässern vorsorglich ein Waldstück in der Gemeinde Jessenitz-Werk. Der Waldbrand auf munitionsbelastetem Gebiet in Volzrade bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) war zunächst unter Kontrolle, brach dann aber erneut aus. Foto: dpa

Lübtheen. Wegen eines Waldbrands auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern mussten am Sonntag Hunderte Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Einsatzleitung der Feuerwehr entschied am Sonntagabend, das rund 280 Einwohner zählende Dorf Alt Jabel zu evakuieren.