Morgens um vier Uhr in Dörpstedt: Ein Ford schwebt nicht über der Fahrbahn, sondern parkt auf gestapelten Holzpaletten auf der Hauptstraße Ecke Hye. Foto: Polizeidirektion Flensburg

Dörpstedt. Kurioser Anblick: Ein Ford „schwebte“ in Dörpstedt im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig Holstein in 1,7 Metern Höhe auf Holzpaletten. Die Polizei sucht nun Zeugen.