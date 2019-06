Messerattacke in Linienbus - Busfahrer in Lebensgefahr MEC öffnen

Polizisten am Tatort am Düsseldorfer Flughafen. Foto. Marcel Kusch Foto: Marcel Kusch

Düsseldorf. Nach einer Messerattacke in einem Linienbus am Düsseldorfer Flughafen schwebt der 55-jährige Busfahrer in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an.