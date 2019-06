Berlin. Der 27. Juni ist der 178. Tag des Jahres 2019. Es sind noch 187 Tage bis zum Jahresende. Aktuelles Sternzeichen: Krebs. Namenstag haben Cyrill, Heimo und Hemma. An einem 27. Juni gab es folgende historische Ereignisse:

HISTORISCHE DATEN

2018 - Die deutsche Nationalmannschaft scheidet erstmals nach der Gruppenphase bei einer Fußball-Weltmeisterschaft aus. Mit dem 0:2 gegen Südkorea im russischen Kasan verpasst die DFB-Elf den Einzug ins Achtelfinale.

2014 - Der EU-Gipfel benennt den ehemaligen luxemburgischen Ministerpräsidenten Jean-Claude Juncker als neuen Präsidenten der EU-Kommission.

2009 - Das Klimahaus Bremerhaven öffnet für das Publikum. Die interaktive Wissenschaftsschau „Klimahaus Bremerhaven 8° Ost" zeigt verschiedene Klimazonen und macht dabei auf die teils verheerenden Auswirkungen der Erderwärmung entlang des 8. Längengrades aufmerksam.

1979 - Der US-Boxer Muhammad Ali erklärt seinen Rücktritt vom Profisport und gibt seinen WBA-Titel zurück.

1954 - Im sowjetischen Obninsk südlich von Moskau geht das erste Atomkraftwerk der Welt in Betrieb.

1946 - Im Mittelmeer sinkt das spanische U-Boot „C-4" vor der Nordküste Mallorcas nach der Kollision mit dem Zerstörer „Lepanto". Mehr als 40 Menschen sterben.

1941 - Ungarn erklärt im Zweiten Weltkrieg als Verbündeter Deutschlands der Sowjetunion den Krieg.

1854 - Abraham Gesner, Arzt und Geologe, erhält drei US-Patente für seine Erfindung, die er Kerosin nennt. Er hatte entdeckt, wie man aus Kohle Petroleum gewinnen kann.

1519 - In der „Leipziger Disputation" treten Martin Luther, Philipp Melanchthon und Andreas Karlstadt dem katholischen Theologen Johannes Eck gegenüber und bezweifeln die alleinige Lehrautorität des Papstes (bis 3. Juli 1519).

GEBURTSTAGE

1985 - Nico Rosberg (34), ehemaliger deutscher Autorennfahrer, Formel-1-Weltmeister 2016, gibt 2016 Ende seiner Karriere in der Formel 1 bekannt

1978 - Marc Terenzi (41), amerikanischer Popsänger („Just One Last Dance", „Love To Be Loved By You")

1975 - Tobey Maguire (44), amerikanischer Schauspieler („Spider- Man")

1949 - Bernd Leifeld (70), deutscher Regisseur und Dramaturg, Geschäftsführer der Documenta 1996-2014

1944 - Christina von Braun (75), deutsche Kulturwissenschaftlerin („Blutsbande. Verwandtschaft als Kulturgeschichte") und Filmemacherin („Schönheit - verzweifelt gesucht. Zur Geschichte der Schönheit")

TODESTAGE

2016 - Bud Spencer, italienischer Schauspieler („Vier Fäuste für ein Halleluja"), geb. 1929

2008 - Lenka Reinerova, tschechisch- und deutschsprachige Schriftstellerin („Mandelduft"), geb. 1916