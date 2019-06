Häuser bei schwerer Explosion in Wien teilweise eingestürzt MEC öffnen

Feuerwehrleute bereiten am Schauplatz der Explosion ihren Einsatz vor. Foto: Marie-Theres Fischer/APA

Wien. Die Suche nach einer verschütteten Person dauert in Wien den gesamten Donnerstag an. Eine Frau wird zuvor tot geborgen. Die Ermittlungen zur Unglücksursachen stehen noch ganz am Anfang.