München. Laut übereinstimmender Medienberichte ist bei Starkoch Alfons Schuhbeck in München am Dienstag die Steuerfahndung zu einer Razzia angerückt.

Gegen den 70-Jährigen laufen Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung. Das berichten die "Süddeutsche Zeitung" und die "Bild"-Zeitung übereinstimmend. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte demnach die Durchsuchungen in den Münchner Geschäftsräumen des Promi-Gastronomen. Nähere Details wurden nicht bekant.

Steuerhinterziehung in Höhe von einer Million Euro?

Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" könnte es bei der Steuerhinterziehung um eine Größenordnung von bis zu einer Million Euro gehen. Laut der Berichte hatten die Steuerfahnder mehrere Räumlichkeiten am "Platzl" in München durchsucht, die alle zum umfangreichen Firmengeflecht von Schuhbeck gehörten. Mehrere Läden von Schubeck blieben während der Durchsuchungen offenbar geschlossen. Alleine am "Platzl" gehören Schuhbeck fünf Restaurants, außerdem eine Eisdiele, einen Gewürzladen, ein zurzeit im Umbau befindliches Tee- und Schokoladengeschäft sowie ein Müsliladen und eine Kochschule.

"Ich werde sehr eng und sehr offen mit den Behörden zusammenarbeiten, um alle Vorwürfe zu entkräften", sagte Schuhbeck laut "Süddeutscher Zeitung".



Schon einmal wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Der Unternehmer Alfons Schuhbeck ist auch noch als Fernsehkoch auf Sendung und seit vielen Jahren bekocht er dazu noch die Spieler vom FC Bayern München bei Auswärtsspielen in der Champions League. Schuhbeck war 1994 schon einmal im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kapitalanlagen wegen Untreue und Steuerhinterziehung verurteilt worden. Damals bekam er ein Jahr auf Bewährung und musste eine Geldstrafe von 250.000 Mark zahlen.