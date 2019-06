In der Freiburger Hans-Bunte-Strasse war Mitte Oktober 2018 eine 18-Jährige vergewaltigt worden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Freiburg. Den Männern im Alter von heute 18 bis 30 Jahren wird Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt: Am Mittwoch hat in Freiburg der Prozess gegen elf Angeklagte begonnen. Das Opfer ist in dem Prozess Nebenklägerin.