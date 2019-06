Polizei Brandenburg stoppt nackten Rollerfahrer – "Et is halt warm, wa?" CC-Editor öffnen

Ein kurioser Einsatz der Brandenburger Polizei sorgt für Belustigung. Im Mittelpunkt: ein Mann, ein Roller, keine Kleidung. Foto: imago images/Eibner

Märkisch-Oderland . Offenbar weil ihm zu heiß war, entledigte sich ein Rollerfahrer in Brandenburg kurzerhand all seiner Klamotten. In typischem Dialekt erklärte er den Beamten: "Et is halt warm, wa?"