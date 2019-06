Zwei Eurofighter in Mecklenburg-Vorpommern kollidiert und abgestürzt CC-Editor öffnen

Zwei Rauchwolken steigen hinter dem nördlichen Fleesensee auf. Die Luftwaffe hat am Montag den Absturz von zwei Eurofightern in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Zusammenstoß in der Luft bestätigt. Beide Piloten konnten den Schleudersitz betätigen, wie die Luftwaffe weiter mitteilte. Foto: Ostseewelle Hitradio/dpa

Malchow. Zwei „Eurofighter" der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin bestätigte am Montag entsprechende Informationen des Radiosender „Ostseewelle".